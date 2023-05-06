Посол назвал аморальным запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ

Запрет властей столицы ФРГ на демонстрацию 8-9 мая флага Российской Федерации и символов, связанных с Днём Победы и освобождением данной страны и Европы от нацизма, является недопустимым и аморальным, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.