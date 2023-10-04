Брат Хабиба Нурмагомедова прокомментировал вызов на бой от Дани Милохина

Усман Нурмагомедов, действующий чемпион Bellator в легком весе и троюродный брат экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал заявление тиктокера Дани Милохина о возможном бое со знаменитыми братьями.
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