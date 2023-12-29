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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»

Турнир проходит в узбекистанском Самарканде. «Здесь очень серьезные меры по борьбе с читерством. У нас несколько человек работают на турнире – специально выделены люди для этой функции.

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