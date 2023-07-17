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Госсекретарь Блинкен категорически отказался разделять вину за теракт на Крымском мосту с Киевом

Госсекретарь Блинкен категорически отказался разделять вину за теракт на Крымском мосту с Киевом

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил со специальным заявлением 17 июля, где отказался признавать участие США в подготовке и обеспечение логистики террористического акта у Керченской переправы, впрочем, ничего удивительного здесь вовсе нет.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитееко
Кто бл..ть вас спрашивает? Дроны ваши? Разведка ваша? Всё, дальше не интересно, можете пиз.. еть сколько угодно. Мы должны назначать виновных, а не спрашивать у них согласны ли вы быть преступниками и понести наказание? Наш ответ какой будет? Граждане России умирают от действий США!
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11 час.
СО
Сергей Окулов
Врёт америкосы вели разведку и планировали это ли не участие преступление по сговору мрази гореть им в аду
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10 час.

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