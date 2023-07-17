Госсекретарь Блинкен категорически отказался разделять вину за теракт на Крымском мосту с Киевом

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил со специальным заявлением 17 июля, где отказался признавать участие США в подготовке и обеспечение логистики террористического акта у Керченской переправы, впрочем, ничего удивительного здесь вовсе нет.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил со специальным заявлением 17 июля, где отказался признавать участие США в подготовке и обеспечение логистики террористического акта у Керченской переправы, впрочем, ничего удивительного здесь вовсе нет.
Свежие комментарии