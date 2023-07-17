Госсекретарь Блинкен категорически отказался разделять вину за теракт на Крымском мосту с Киевом

ВН

Владимир Никитееко

Кто бл..ть вас спрашивает? Дроны ваши? Разведка ваша? Всё, дальше не интересно, можете пиз.. еть сколько угодно. Мы должны назначать виновных, а не спрашивать у них согласны ли вы быть преступниками и понести наказание? Наш ответ какой будет? Граждане России умирают от действий США!