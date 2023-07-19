Главе СК доложат о проверке по факту сноса исторического здания на Заозёрной улице

Ранее там находилось здание бывших «Казарм мастеровых и рабочих людей». Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о результатах процессуальной проверки по факту сноса здания бывших «Казарм мастеровых и рабочих людей» на Заозёрной улице.