Президента США Джо Байдена объявили «персоной нон грата» в Венгрии. Правда, сделали это пока что только в шутку.
В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»
Комментарии
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Eduard
Байден:"А я к вам и не собирался"!
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9 час.
Eduard
Вот такие отмазки на Западе! Безнаказаность Западной элиты порождает новые преступления.Про короновирус их мы не забыли!
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9 час.
Eduard
В шутку можно было его чучело перед Помольством США сжечь!
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9 час.
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