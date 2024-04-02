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В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»

В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»

Президента США Джо Байдена объявили «персоной нон грата» в Венгрии. Правда, сделали это пока что только в шутку.

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Комментарии
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Eduard
Байден:&quot;А я к вам и не собирался&quot;!
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9 час.
Eduard
Вот такие отмазки на Западе! Безнаказаность Западной элиты порождает новые преступления.Про короновирус их мы не забыли!
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9 час.
Eduard
В шутку можно было его чучело перед Помольством США сжечь!
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9 час.

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