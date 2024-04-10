Москалькова обратилась в международные организации в связи с обстрелами ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные организации с требованием обратить внимание мировой общественности к вопиющим нарушениям прав человека из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области.