Москалькова обратилась в международные организации в связи с обстрелами ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные организации с требованием обратить внимание мировой общественности к вопиющим нарушениям прав человека из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области.
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