Невозможность раздать россиянам деньги для подъема экономики объяснили

Россия не может раздавать деньги населению по примеру властей Таиланда. Невозможность таким образом достичь подъема экономики объяснила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина, ее слова приводит РИА Новости.
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