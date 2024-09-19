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Невозможность раздать россиянам деньги для подъема экономики объяснили

Невозможность раздать россиянам деньги для подъема экономики объяснили

Россия не может раздавать деньги населению по примеру властей Таиланда. Невозможность таким образом достичь подъема экономики объяснила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина, ее слова приводит РИА Новости.

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