Проблемы обороноспособности Великобритании В последние десятилетия по разным причинам военный потенциал Великобритании постоянно уменьшался.
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Проблемы обороноспособности Великобритании В последние десятилетия по разным причинам военный потенциал Великобритании постоянно уменьшался.
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