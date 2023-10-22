В Германии обратили внимание на «особое внимание» Байдена к фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на саммите ЕС — США, который прошёл в Вашингтоне 20 октября, заявила обозреватель немецкого издания Die Welt Стефани Больцен.
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