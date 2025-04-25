Удивление Вашингтона: США больше не являются гегемоном – FT

В силу разных причин Америка утратила свое прежнее положение в мире. Она больше не может предложить достаточно помощи, зеленых технологий или доступ к новым рынкам для формирования мировой торговой системы, альянсов и поддерживать мировой порядок.
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