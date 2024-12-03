Лучшие Анекдоты из Питера за 03.12.2024

***** Питер - это город, где название книги "Унесенные ветром" может быть воспринято буквально… ***** - Сколько у тебя хромосом? - Да уж побольше, чем у тебя! ***** Отличница Людмила так сильно хотела ответить на вопрос учителя, что вывихнула себе руку в двух местах.