Дефицит 245 Гкал: в этом отопительном сезоне МАЭК не сможет обеспечить весь Мангистау теплом

В рамках рабочего визита в Мангистаускую область Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил Мангистауский энергокомбинат и опреснительный завод «Каспий», ознакомился с решением инфраструктурных проблем и привлечения частных инвестиций в экономику.
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