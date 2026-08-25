Происшествия
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Происшествия

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Транспортными полицейскими задержан иностранец, подозреваемый в краже товаров из магазина беспошлинной торговли в столичном аэропорту

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило заявление от представителя магазина беспошлинной торговли, находящегося на территории столичного аэровокзала, о пропаже товаров.

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