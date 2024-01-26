РЖД: при столкновении грузовика с поездом в ХМАО никто не пострадал

В ХМАО грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под Мегионом. Официальный telegram-канал Свердловской железной дороги «СвЖД» сообщил, что водитель и пассажиры не пострадали.
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