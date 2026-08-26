Иран приветствует возможную встречу Пезешкиана и Путина в октябре

Иран готов к возможной встрече Пезешкиана и Путина на форумах в Авазе в октябре. Посол Рузбехани отметил доброжелательные отношения между странами и важность этих переговоров, зависящих от программы мероприятий.
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