Путин поздравил несколько бригад и полк с присвоением звания «гвардейская»

Президент России Владимир Путин поздравил командования и личные составы 54-й ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й ракетной ордена Кутузова бригады, 27-го артиллерийского полка и 200-й артиллерийской бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская».
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