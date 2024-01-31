Свердловский министр ответил на резкую критику главы МО Шойгу

Глава Министерства промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин ответил на критику министра обороны России Сергея Шойгу, заявив, что ведомство не было осведомлено о затягивании сроков создания новой гаубицы.
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