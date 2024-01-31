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Свердловский министр ответил на резкую критику главы МО Шойгу

Свердловский министр ответил на резкую критику главы МО Шойгу

Глава Министерства промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин ответил на критику министра обороны России Сергея Шойгу, заявив, что ведомство не было осведомлено о затягивании сроков создания новой гаубицы.

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