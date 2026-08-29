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Царьград

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Politico: Германия обвинила Россию и готовит санкции за БПЛА

Politico: Германия обвинила Россию и готовит санкции за БПЛА

Канцлер Фридрих Мерц намерен обвинить Россию в инциденте с беспилотниками в аэропорту Лейпциг. Германия готовит новые санкции, которые будут объявлены на встрече ЕС в Ирландии.

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