Талибы – будущее Афганистана или халифы на час?

Талибы в Афганистане всерьез и надолго? На руинах ДРА В недавнем материале «Иран между войной и миром, или На что рассчитывает Трамп?» я говорил об отсутствии планов возвращаться к связанной с Исламской республикой теме, но угрозы США в ее адрес заставили вновь обратиться к противостоянию двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии