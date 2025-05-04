Талибы – будущее Афганистана или халифы на час?

Талибы в Афганистане всерьез и надолго? На руинах ДРА В недавнем материале «Иран между войной и миром, или На что рассчитывает Трамп?» я говорил об отсутствии планов возвращаться к связанной с Исламской республикой теме, но угрозы США в ее адрес заставили вновь обратиться к противостоянию двух стран.