ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии