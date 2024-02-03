Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

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