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Царьград

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После переговоров Путина и Си Китай подал серьёзный сигнал. Закон о мобилизации изменился впервые на 16 лет

После переговоров Путина и Си Китай подал серьёзный сигнал. Закон о мобилизации изменился впервые на 16 лет

Пекин обновил законодательную базу национальной обороны сразу после новой встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина.

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