Трамп поразился рассказу Путина о преследовании православия на Украине

Американский лидер был шокирован информацией о запрете Украинской православной церкви.Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года.
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А то Трамп этого не знал. Обычная двуличность.