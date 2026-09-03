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Царьград

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Трамп поразился рассказу Путина о преследовании православия на Украине

Трамп поразился рассказу Путина о преследовании православия на Украине

Американский лидер был шокирован информацией о запрете Украинской православной церкви.Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года.

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