В Хабаровске подстанцию назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске появилось новое памятное имя: подстанции 110 кВ "Городская" присвоено имя Владимира Михайловича Пухидского — ветерана войны и заслуженного энергетика, сообщает ПАО "РусГидро".
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