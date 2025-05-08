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В Хабаровске подстанцию назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны

В Хабаровске подстанцию назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске появилось новое памятное имя: подстанции 110 кВ "Городская" присвоено имя Владимира Михайловича Пухидского — ветерана войны и заслуженного энергетика, сообщает ПАО "РусГидро".

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