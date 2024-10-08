Певец Шарлотт объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио Продержался артист недолго — на следующий день позавтракал кашей.
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Певец Шарлотт объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио Продержался артист недолго — на следующий день позавтракал кашей.