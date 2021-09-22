ИЗВЕСТИЯ iz

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Европарламентарий оценил «мягкую силу» России

Европарламентарий оценил «мягкую силу» России

России надо больше вкладываться в продвижение своей позиции в Европе. С таким мнение в интервью «Известиям» выступил член комитета Европарламента (ЕП) по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

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