С миру по нитке...
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Что не так с вашим питомцем в сентябре: причина может быть в школе

Собаки и кошки тоже переживают конец каникул: дом пустеет, прогулок меньше, внимания почти нет. Разбираем, как помочь питомцу пережить сентябрь без стресса и испорченной обуви.

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