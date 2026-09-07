Что не так с вашим питомцем в сентябре: причина может быть в школе

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Собаки и кошки тоже переживают конец каникул: дом пустеет, прогулок меньше, внимания почти нет. Разбираем, как помочь питомцу пережить сентябрь без стресса и испорченной обуви.