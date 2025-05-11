К 80-летию Победы в Конаковском округе благоустроили памятные места

К 9 мая в Конаковском округе привели в порядок декоративные элементы и мемориальные объекты. Так, в городе Конаково и посёлке Редкино повесили баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны – Баранова Николая Фёдоровича и Степанова Петра Степановича.