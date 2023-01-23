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Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев осудил сожжение Корана в Стокгольме. 21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.

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