Вдова Юрия Шатунова призвала его поклонников к порядку и приличному поведению

Память о человеке – это хорошо. Но во всем должна быть мера. Вот и супруга популярного певца, скончавшегося почти два года назад, решила, что любовь к его творчеству и самому исполнителю должна все же иметь границы.
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