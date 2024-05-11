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Вдова Юрия Шатунова призвала его поклонников к порядку и приличному поведению

Вдова Юрия Шатунова призвала его поклонников к порядку и приличному поведению

Память о человеке – это хорошо. Но во всем должна быть мера. Вот и супруга популярного певца, скончавшегося почти два года назад, решила, что любовь к его творчеству и самому исполнителю должна все же иметь границы.

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