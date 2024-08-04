В ходе уличной драки в Феодосии Дмитрий Двали рискует потерять зрение. Ни национальности, ни места жительства задержанных не раскрываются.
Покалечивших чемпиона России по боксу задержали
Комментарии
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Alex Zim
К чему это "кокетство", 100% мигрантская шушера, некоторые уже с гражданством РФ.
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2 час.
Alex Zim
написано, что ни имена, ни национальность не раскрывается.
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2 час.
Юрий Селиванов
Это ещё одна публикация, - "В крымском городе бородачи толпой убивали парня, чемпиона России по боксу ..." Кого ВЫГОРАЖИВАЕШ
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41 мин.
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