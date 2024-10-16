Новый состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству вызвал недоумение в обществе

Елена Александровна

Вполне себе нормальный состав совета по культуре. Что за комментарии? Вам что всем хочется чтобы там была тётя Мотя с 8 классами и коридором из соседнего двора? Представители разных взглядов, разных творческих профессий. Такое впечатление, что сами не знаете чего вы хотите! Да и вообще, культурные люди писать вот такие комментарии не стали бы, да и статейку такую культурный человек бы не стал публиковать. Очередное самовыражовывание очередного дурака и такие же тупые комментарии! Повышайте свой уровень культуры сами, больше читайте хорошую литературу, слушайте хорошую музыку и будет вам счастье! Поменьше лезьте в сферы в которых вы ничего не понимаете!