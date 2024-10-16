Юрий Кот Мы тут возмущаемся возвращению Познера на Первый канал, а между тем тот, кто его продвигает, вошел в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Новый состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству вызвал недоумение в обществе
Комментарии
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Елена Александровна
Вполне себе нормальный состав совета по культуре. Что за комментарии? Вам что всем хочется чтобы там была тётя Мотя с 8 классами и коридором из соседнего двора? Представители разных взглядов, разных творческих профессий. Такое впечатление, что сами не знаете чего вы хотите! Да и вообще, культурные люди писать вот такие комментарии не стали бы, да и статейку такую культурный человек бы не стал публиковать. Очередное самовыражовывание очередного дурака и такие же тупые комментарии! Повышайте свой уровень культуры сами, больше читайте хорошую литературу, слушайте хорошую музыку и будет вам счастье! Поменьше лезьте в сферы в которых вы ничего не понимаете!
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2 час.
Елена Александровна
именно культура, вернее её развитие и прибыль, очень даже совместимы! без материальных средств она не сможет существовать! другой вопрос - чем и как добываются эти средства, и во что потом вкладываются!
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2 час.
Иван Еськов
Евреи в 1917 году довели Россию до революции и упадку, и теперь вовсю стараются, а уж культуру обязательно продвинут.
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1 час.
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