КСИР: танкер El Gaia подорвался на минах при попытке пересечь Ормуз

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что супертанкер El Gaia подорвался на минах, пытаясь пройти через Ормузский пролив.
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