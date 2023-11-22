Пирожки с капустой. Всегда хороши к любому столу!

Вкуснейшие пирожки с капустой, тесто просто супер! Самое простое и быстрое в приготовлении, но всегда получается пушистое, легкое, и очень вкусное! Самое главное — это бездрожжевое тесто, и оно готовится без яиц! Уверена — вы оцените его! Из этого теста можно готовить пирожки с картошкой, с мясом, ….