В Новосибирске реконструкция музея Юрия Кондратюка вышла на финишную прямую

«С учётом того, что это были не просто строители, а строители компании РСУ-5, то никаких сомнений не было ни в качестве, ни в сроках, потому что эта организация, известна как раз своим умением реконструировать здания.
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