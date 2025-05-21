В Барнауле приступили к масштабному ремонту улицы Малахова

Подрядчик восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия В Барнауле дорожники приступили к ремонту улицы Малахова в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в мэрии.
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