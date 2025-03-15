Энергетики Барнаула освоили новые технологии для интеллектуального учета электроэнергии

Специалисты прошли обучение в Новосибирске Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) и Барнаульская сетевая компания (БСК) инвестируют в обучение специалистов для работы с современными системами учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе БГЭС.