Энергетики Барнаула освоили новые технологии для интеллектуального учета электроэнергии

Специалисты прошли обучение в Новосибирске Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) и Барнаульская сетевая компания (БСК) инвестируют в обучение специалистов для работы с современными системами учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе БГЭС.
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