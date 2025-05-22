👿 В Севастополе мопедист без прав укусил полицейского при задержании 23-летний водитель мопеда ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за езду без прав.
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👿 В Севастополе мопедист без прав укусил полицейского при задержании 23-летний водитель мопеда ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за езду без прав.