В Тверской области полицейские провели мероприятие, посвященное Дню матери

Руководитель межмуниципального отдела МВД России «Краснохолмский» и автоинспекторы в целях пропаганды традиционных духовных ценностей провели профилактическую акцию «Мама, тебя ждут дома!», посвященную предстоящему Дню матери.
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