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Сотрудники регионального следственного управления организовали досуг для воспитанников детского дома «Звездный»

Сотрудники регионального следственного управления организовали досуг для воспитанников детского дома «Звездный»

Члены Женсовета следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области организовали досуг для воспитанников подшефного детского дома «Звездный».

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