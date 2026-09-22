Сотрудники регионального следственного управления организовали досуг для воспитанников детского дома «Звездный»

Члены Женсовета следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области организовали досуг для воспитанников подшефного детского дома «Звездный».
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