Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

Путин обсудил риски внедрения новых информационных технологий с Совбезом РФ

Путин обсудил риски внедрения новых информационных технологий с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин 10 июля провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в формате видеоконференции для обсуждения угроз и вызовов информационной безопасности, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии