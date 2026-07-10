Путин обсудил риски внедрения новых информационных технологий с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин 10 июля провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в формате видеоконференции для обсуждения угроз и вызовов информационной безопасности, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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