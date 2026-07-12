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Конор Макгрегор: «У меня не было травм перед боем с Холлоуэем. Я в темноте, это ад»

Конор Макгрегор прокомментировал травму колена, которую он получил в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329.

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