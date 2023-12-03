The Economist раскрыл планы Нидерландов и Швеции прекратить поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут сократить или вовсе прекратить финансовую поддержку Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза.
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