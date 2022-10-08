Керимов считает слухами конфликт Дзюбы с тренером "Аданы Демирспор"

Российский комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился размышлениями о возможном конфликте российского нападающего Артема Дзюбы с главным тренером турецкого клуба "Адана Демирспор" Винченцо Монтеллой, передает "Чемпионат.
Российский комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился размышлениями о возможном конфликте российского нападающего Артема Дзюбы с главным тренером турецкого клуба "Адана Демирспор" Винченцо Монтеллой, передает "Чемпионат.
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