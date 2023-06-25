Эффект супервласти

Российские банки суперэффективны. Американские живут с чистой процентной маржей в районе 3‒3,5% (чистая процентная маржа — это разница между процентными доходами и расходами в процентах от активов).
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