Витамин К уменьшает ночные судороги в ногах на 50%

В исследовании, опубликованном в JAMA Internal Medicine, ученые испытали эффект витамина К2 на группу из 199 участников в возрасте 65 лет и старше, у которых наблюдалось минимум 2 ночные судороги за предшествующие 2 недели.
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