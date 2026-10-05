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proavto21

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Личный рейтинг дизельных внедорожников до 3 млн рублей: что действительно важно при выборе

Личный рейтинг дизельных внедорожников до 3 млн рублей: что действительно важно при выборе

Когда я задумался о покупке большого дизельного внедорожника с бюджетом около трёх миллионов рублей, то быстро понял: в эту сумму попадают машины, у которых за плечами не только сотни тысяч километров, но и самая разная история эксплуатации.

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