Личный рейтинг дизельных внедорожников до 3 млн рублей: что действительно важно при выборе

Когда я задумался о покупке большого дизельного внедорожника с бюджетом около трёх миллионов рублей, то быстро понял: в эту сумму попадают машины, у которых за плечами не только сотни тысяч километров, но и самая разная история эксплуатации.
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