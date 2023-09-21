Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Мостовой о «Спартаке»: «За 10 лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из штаба. Все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. Не получится – соберутся и уедут»

Мостовой о «Спартаке»: «За 10 лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из штаба. Все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. Не получится – соберутся и уедут»

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых в случае поражения от «Динамо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх