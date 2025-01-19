«Грехи купанием в проруби не смываются»: батюшка о том, как праздновать Крещение Господне

Почему купание в ледяной воде не очищает от грехов? Как правильно использовать святую воду, набранную в Крещение? Почему на Крещение часто бывают морозы? Казанский священник рассказал «Татар-информу» о самых частых заблуждениях, связанных с праздником.
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