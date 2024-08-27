Яйца снова дорогие

Как формируются цены на яйца для потребителя? И ждать ли к концу года очередного подорожания, как это было в прошлом году?Росптицесоюз пожаловался на высокие торговые наценки на куриные яйца, которые составляют в среднем 20%.
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